Європейський газ демонструє перший тижневий ріст за майже місяць

Європейські ціни на природний газ прямують до першого тижневого зростання за останні три тижні, оскільки початковий оптимізм навколо зусиль президента США Дональда Трампа покласти край війні Росії проти України згасає.

Про це пише Bloomberg.

У п’ятницю ф’ючерси еталонного контракту піднялися й за підсумками тижня додадуть близько 8%. Раніше котирування впали до річного мінімуму на тлі очікувань потенційної мирної угоди, проте жорсткі вимоги Росії щодо безпекових гарантій і територіальних претензій підкреслили складність переговорів.

Голландські місячні ф’ючерси — головний європейський бенчмарк — зросли на 1,1% до €33,55 за мегават-годину.

Для більшості трейдерів перспектива миру залишається віддаленою, як і можливість відновлення постачання російських енергоносіїв на ринок. Це означає, що Європі доведеться й далі конкурувати з іншими покупцями за ресурси напередодні опалювального сезону.

Наразі європейський ринок газу готується до планових ремонтних робіт у Норвегії, одному з ключових постачальників, що обмежить доступні обсяги. Вищі ціни можуть стати необхідністю, щоб привабити танкери зі скрапленим газом і не допустити їхнього відходу до Азії.