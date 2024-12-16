ЄС готується до зими без транзиту російського газу через Україну — Bloomberg

16 грудня відбудеться зустріч міністрів енергетики ЄС, на якій обговорюватимуть майбутнє енергетичного сектору на тлі занепокоєнь щодо цін на енергію та завершення транзитної угоди між Україною та РФ, яка сприяла постачанню газу Росії до Європи.

Про це пише Bloomberg.

Під час зустрічі Європейська комісія планує оновити інформацію для країн-членів щодо підготовки до зими та альтернатив постачання енергоносіїв.

Зустріч стане першою для нового комісара з енергетики ЄС, данця Дана Йоргенсена. Міністри планують обговорити можливості зниження цін на енергію, зміцнення конкурентоспроможності промисловості та продовження "зеленої" трансформації.

"Доступність енергії залишається гострою проблемою через геополітичну нестабільність, перебої в ланцюгах постачання та залежність від імпорту викопного палива", — йдеться у документі, який підготувала Угорщина, що наразі очолює Раду ЄС.

За даними Єврокомісії, завершення угоди між Києвом та Москвою вже враховане на європейських газових ринках, і регіон зможе знайти альтернативні джерела постачання. Водночас покупці газу зі Словаччини та Угорщини ведуть переговори щодо збереження постачання через механізми обміну між Азербайджаном і Росією.

Ціни на газ в Європі значно знизилися, порівнюючи з піковими показниками 2022 року, що стало можливим завдяки збільшенню імпорту зрідженого природного газу. Проте ціни залишаються високими, і багато домогосподарств та підприємств продовжують стикатися з фінансовим навантаженням через дорогі енергоресурси.

У січні Єврокомісія планує представити нову ініціативу Competitiveness Compass, спрямовану на зміцнення енергетичної безпеки та зменшення залежності від викопного палива. У лютому буде запропоновано стратегію Clean Industrial Deal, яка включатиме детальний план забезпечення доступної енергії та підтримки промисловості.

ЄС також підготує дорожню карту щодо остаточного відмовлення від російських енергоносіїв, які досі становлять близько 15% імпорту блоку.

Нагадаємо:

Російський газовий монополіст "Газпром" у своїх внутрішніх планах на 2025 рік виходить із припущення, що транзит газу до Європи через Україну більше не здійснюватиметься після 31 грудня 2024 року.

Словаччина проведе серію переговорів, щоб забезпечити постачання російського газу після закінчення чинного транзитного контракту через Україну.