ЕС готовится к зиме без транзита российского газа через Украину - Bloomberg

16 декабря состоится встреча министров энергетики ЕС, на которой будут обсуждать будущее энергетического сектора на фоне беспокойств относительно цен на энергию и завершения транзитного соглашения между Украиной и РФ, которое способствовало поставке газа России в Европу.

Об этом пишет Bloomberg.

Во время встречи Европейская комиссия планирует обновить информацию для стран-членов по подготовке к зиме и альтернативам поставок энергоносителей.

Встреча станет первой для нового комиссара по энергетике ЕС, датчанина Дана Йоргенсена. Министры планируют обсудить возможности снижения цен на энергию, укрепления конкурентоспособности промышленности и продолжения "зеленой" трансформации.

"Доступность энергии остается острой проблемой из-за геополитической нестабильности, перебоев в цепях поставок и зависимости от импорта ископаемого топлива", - говорится в документе, который подготовила Венгрия, которая сейчас возглавляет Совет ЕС.

По данным Еврокомиссии, завершение соглашения между Киевом и Москвой уже учтено на европейских газовых рынках, и регион сможет найти альтернативные источники поставок. В то же время покупатели газа из Словакии и Венгрии ведут переговоры о сохранении поставок через механизмы обмена между Азербайджаном и Россией.

Цены на газ в Европе значительно снизились по сравнению с пиковыми показателями 2022 года, что стало возможным благодаря увеличению импорта сжиженного природного газа. Тем не менее цены остаются высокими, и многие домохозяйства и предприятия продолжают сталкиваться с финансовой нагрузкой из-за дорогих энергоресурсов.

В январе Еврокомиссия планирует представить новую инициативу Competitiveness Compass, направленную на укрепление энергетической безопасности и уменьшение зависимости от ископаемого топлива. В феврале будет предложена стратегия Clean Industrial Deal, которая будет включать детальный план обеспечения доступной энергии и поддержки промышленности.

ЕС также подготовит дорожную карту по окончательному отказу от российских энергоносителей, которые до сих пор составляют около 15% импорта блока.

Напомним:

Российский газовый монополист "Газпром" в своих внутренних планах на 2025 год исходит из предположения, что транзит газа в Европу через Украину больше не будет осуществляться после 31 декабря 2024 года.

Словакия проведет серию переговоров, чтобы обеспечить поставки российского газа после окончания действующего транзитного контракта через Украину.