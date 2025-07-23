ДТЭК и другие: назвали крупнейших украинских экспортеров электроэнергии за полгода
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В топ-5 экспортеров электроэнергии за первое полугодие 2025 года вошли ДТЭК Западэнерго, Укргидроэнерго, Энергоатом, Д.Трейдинг и Энергетическая компания Украины.
Об этом сообщает отраслевое издание ЕхРго.
Суммарно за первое полугодие 2025 года было экспортировано 688 тыс. МВт-ч электроэнергии, что в 2,8 раза больше показателей аналогичного периода 2024 года.
Доля государственных компаний (Энергоатом, Укргидроэнерго, Энергетическая компания Украины и Нафтогаз Украины) в структуре экспорта составила 40%.
В общем, экспорт осуществляли 37 компаний.
Напомним:
В течение 7-11 июля импорт электроэнергии в Украину вырос вдвое по сравнению с предыдущим - до 44 тыс. МВт-ч. В то же время объемы экспорта сократились до 32,2 тыс. МВт-ч.