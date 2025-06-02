Україна зменшила експорт електроенергії на понад 40%
У травні Україна зменшила експорт електроенергії на понад 40%, у порівнянні з попереднім місяцем - до 92,5 тис. МВт*год.
Про це повідомляє ExPro Electricity.
Згідно з моніторингом, найбільше електроенергії експортувалось до Угорщини, майже 37% від загального обсягу.
У порівнянні з попереднім місяцем, найбільше скоротився експорт до Молдови. У порівнянні з травнем 2024 р. експорт електроенергії виріс в 22 рази.
За даними дослідження, імпорт електроенергії у травні зріс на 3,6%, у порівнянні з квітнем. Найбільше виросли обсяги імпорту з Молдови та Словаччини, проте найбільшу частку і надалі займає угорський напрям, 40%.
Нагадаємо:
У квітні експорт електроенергії з України зріс до понад 150 тис. МВт-год, що майже вдвічі більше порівняно з попереднім місяцем.