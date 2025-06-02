В мае Украина уменьшила экспорт электроэнергии более чем на 40%, по сравнению с предыдущим месяцем - до 92,5 тыс. МВт*ч.

Об этом сообщает ExPro Electricity.

Согласно мониторингу,больше всего электроэнергии экспортировалось в Венгрию, почти 37% от общего объема.

По сравнению с предыдущим месяцем, больше всего сократился экспорт в Молдову. По сравнению с маем 2024 г. экспорт электроэнергии вырос в 22 раза.

По данным исследования, импортэлектроэнергии в мае вырос на 3,6%, по сравнению с апрелем. Больше всего выросли объемы импорта из Молдовы и Словакии, однако наибольшую долю и в дальнейшем занимает венгерское направление, 40%.

Напомним:

В апреле экспорт электроэнергии из Украины вырос до более 150 тыс. МВт-ч, что почти вдвое больше по сравнению с предыдущим месяцем.