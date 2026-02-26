Нафта дещо зросла, все ще очікуючи на дії США щодо Ірану

Як змінились ціни на нафту за день

Ціни на нафту в четвер трохи зросли, оскільки інвестори оцінювали, чи зможуть переговори між США та Іраном запобігти військовому конфлікту, який загрожує перебоями в постачанні, хоча зростання було обмежене збільшенням запасів нафти в США.

Про це повідомляє Reuters.

Ф'ючерси на нафту марки Brent торгувалися по 71,02 долара за барель, що на 17 центів, або 0,24%, вище за 08:47 за Гринвічем. Ф'ючерси на нафту марки WTI подорожчали на 12 центів, або 0,2%, до 65,54 долара за барель.

У понеділок ціна на нафту марки Brent піднялася до найвищого рівня з 31 липня, оскільки Вашингтон розмістив військові сили на Близькому Сході, щоб змусити Іран вести переговори про припинення своєї ядерної програми та програми з розробки балістичних ракет.

"Інвестори зосереджуються на тому, чи вдасться запобігти військовому конфлікту в результаті переговорів між США та Іраном", – сказав Тошітака Тазава, аналітик Fujitomi Securities.

Навіть якщо військові дії все-таки почнуться, за умови, що цілі будуть обмеженими, а конфлікт короткотривалим, WTI, ймовірно, тимчасово підніметься вище 70 доларів за барель, а потім знизиться до рівня 60–65 доларів, сказав він.

Тривалий конфлікт може порушити постачання з Ірану, третього за величиною виробника нафти в Організації країн-експортерів нафти, та інших експортерів з Близького Сходу.

Нагадаємо:

Росія планує перенаправити більше доходів від нафти до резервного фонду бюджету, щоб уберегти його від вичерпання і зняти тиск з валютного ринку, де рубль зміцнюється.