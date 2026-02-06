Нафта стабілізується після різкого падіння

Як змінились ціни на нафту за день

Ціни на нафту в п'ятницю 6 лютого піднялися більш ніж на 1% після різкого падіння напередодні, але готувалися до першого тижневого зниження за майже два місяці.

Про це повідомляє Reuters.

На очікування щодо нафти впливає те, що побоювання щодо поставок зменшилися, а інвестори зосередилися на результатах переговорів між США та Іраном, які мали відбутися пізніше того ж дня.

Ф'ючерси на нафту марки Brent подорожчали на 78 центів, або 1,2%, до 68,33 долара за барель до 06:58 за Гринвічем, а нафта марки West Texas Intermediate подорожчала на 80 центів, або 1,3%, до 64,09 долара за барель.

Проте Brent завершить тиждень падінням на 3,3% і на 4,8% від максимумів кінця січня, а WTI очікує тижневе падіння на 1,8% і на 3,4% від максимумів минулого місяця, які були найвищими за останні півроку, після того як президент США Дональд Трамп пригрозив завдати удару по Ірану.

Відсутність консенсусу щодо порядку денного зустрічі між Іраном і США в Омані викликає у інвесторів занепокоєння з приводу геополітичних ризиків.

Будь-яке загострення напруженості між двома країнами може порушити постачання нафти, оскільки близько п'ятої частини світового споживання проходить через Ормузьку протоку між Оманом та Іраном.

Якщо переговори між США та Іраном пом'якшать перспективи конфлікту в регіоні, ціни на нафту можуть ще більше знизитися.

