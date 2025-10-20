В Україні за тиждень суттєво зріс імпорт електроенергії

В Україні імпорт до української енергосистеми суттєво зріс порівняно з попереднім тижнем.

Про це повідомляє профільне видання ExPro.

За робочий тиждень 13–17 жовтня до української енергосистеми було імпортовано 56,5 тис. МВт·год, що на 64% більше, ніж тижнем раніше (34 тис. МВт·год).

Попит на електроенергію з Євросоюзу стабільно зростає.

За оцінкою ExPro, такі тенденції можуть посилитися після запровадження обмежень споживання для промисловості.

Нагадаємо:

Внаслідок російського удару по енергетичній системі України 10 жовтня Київ та дев'ять областей України частково чи повністю залишилися без світла. Це був наймасштабніший блекаут за останній час. Після цього в країні запроваджують нерегулярні відключення світла для населення та промисловості. Енергосистема відновлюється.