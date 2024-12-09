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Ворог обстріляв ТЕС на Донеччині: загинув енергетик, є поранені

Віктор Волокіта — 9 грудня, 15:29
Ворог обстріляв ТЕС на Донеччині: загинув енергетик, є поранені

Вранці, 9 грудня, в результаті обстрілу російськими окупантами однієї з ТЕС в Донецькій області є загиблий та поранені.

Про це повідомляє Міненерго.

Повідомляється, що загинув слюсар станції Володимир Кіляров 1959 року народження.

Двоє працівників станції отримали поранення.

Після обстрілів, за вказівкою Укренерго, в Донецькій області застосовуються екстрені відключення світла.

Нагадаємо:

Унаслідок масованої атаки росіян зранку 17 листопада загинули двоє працівників підстанції "Укренерго".

Міненергетики війна

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