Ворог обстріляв ТЕС на Донеччині: загинув енергетик, є поранені
Вранці, 9 грудня, в результаті обстрілу російськими окупантами однієї з ТЕС в Донецькій області є загиблий та поранені.
Про це повідомляє Міненерго.
Повідомляється, що загинув слюсар станції Володимир Кіляров 1959 року народження.
Двоє працівників станції отримали поранення.
Після обстрілів, за вказівкою Укренерго, в Донецькій області застосовуються екстрені відключення світла.
Нагадаємо:
Унаслідок масованої атаки росіян зранку 17 листопада загинули двоє працівників підстанції "Укренерго".