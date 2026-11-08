У Дніпрі, Києві та області запровадили екстрені відключення світла

За розпорядженням "Укренерго", у кількох регіонах країни тривають екстрені відключення світла.

Про це повідомляє пресслужба ДТЕК.

В "Укренерго" уточнили, що у Харківській, Сумській та Полтавській областях також застосовують екстрені відключення світла.

Під час екстрених відключень графіки не діють.

"В разі змін будемо вас інформувати у нашому телеграм-каналі", – написали у повідомленні ДТЕК.

Нагадаємо:

Вранці 8 листопада на Дніпропетровщині через російські обстріли енергосистеми без світла залишилися понад 600 тисяч споживачів.