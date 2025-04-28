Україна запропонувала Європі допомогу у відновленні енергомереж

Україна готова допомогти країнам Європи відновити стабільну роботу енергомереж після масштабного блекауту.

Про це повідомив міністр енергетики України Герман Галущенко.

"Україна готова допомогти у відновленні стабільної роботи енергомереж наших партнерів та союзників у Європі", - повідомив він.

За його словами, українські фахівці готові поділитися знаннями та досвідом, отриманими за час російських атак на енергетичну інфраструктуру.

Нагадаємо:

28 квітня близько полудня в Іспанії та Португалії сталось раптове відключення електроенергії.

Цілі міста залишились без світла та Інтернету, зупинили роботу аеропорти, метро та залізничне сполучення. На дорогах по всій Іспанії та Португалії ускладнений рух, оскільки перестали працювати світлофори.

Масштабний збій подачі електроенергії в Іспанії та Португалії став одним з найпотужніших в історії новітньої Європи.