Украина предложила Европе помощь в восстановлении энергосетей

Украина готова помочь странам Европы восстановить стабильную работу энергосетей после масштабного блэкаута.

Об этом сообщил министр энергетики Украины Герман Галущенко.

"Украина готова помочь в восстановлении стабильной работы энергосетей наших партнеров и союзников в Европе", - сообщил он.

По его словам, украинские специалисты готовы поделиться знаниями и опытом, полученными за время российских атак на энергетическую инфраструктуру.

Напомним:

28 апреля около полудня в Испании и Португалии произошло внезапное отключение электроэнергии.

Целые города остались без света и Интернета, остановили работу аэропорты, метро и железнодорожное сообщение. На дорогах по всей Испании и Португалии затруднено движение, поскольку перестали работать светофоры.

Масштабный сбой подачи электроэнергии в Испании и Португалии стал одним из самых мощных в истории новейшей Европы.