Украина предложила Европе помощь в восстановлении энергосетей
Украина готова помочь странам Европы восстановить стабильную работу энергосетей после масштабного блэкаута.
Об этом сообщил министр энергетики Украины Герман Галущенко.
"Украина готова помочь в восстановлении стабильной работы энергосетей наших партнеров и союзников в Европе", - сообщил он.
По его словам, украинские специалисты готовы поделиться знаниями и опытом, полученными за время российских атак на энергетическую инфраструктуру.
Напомним:
28 апреля около полудня в Испании и Португалии произошло внезапное отключение электроэнергии.
Целые города остались без света и Интернета, остановили работу аэропорты, метро и железнодорожное сообщение. На дорогах по всей Испании и Португалии затруднено движение, поскольку перестали работать светофоры.
Масштабный сбой подачи электроэнергии в Испании и Португалии стал одним из самых мощных в истории новейшей Европы.