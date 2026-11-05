Дніпро переходить на екстрені відключення, графіки не діють
Фото: Олександр Чекменьов
У Дніпрі за розпорядженням "Укренерго" запровадили екстрені відключення електроенергії, під час яких погодинні графіки не діють.
Про це повідомили в ДТЕК.
Про зміни в електропостачанні компанія інформуватиме у своєму телеграм-каналі.
Нагадаємо:
4 листопада у ДТЕК пояснили часті скасування та поновлення екстрених відключень постійними російськими атаками на енергосистему.
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