Дніпро переходить на екстрені відключення, графіки не діють

У Дніпрі за розпорядженням "Укренерго" запровадили екстрені відключення електроенергії, під час яких погодинні графіки не діють.

Про це повідомили в ДТЕК.

Про зміни в електропостачанні компанія інформуватиме у своєму телеграм-каналі.

Нагадаємо:

4 листопада у ДТЕК пояснили часті скасування та поновлення екстрених відключень постійними російськими атаками на енергосистему.