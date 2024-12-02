В Україні збільшується споживання електроенергії

2 грудня споживання електроенергії в Україні станом на 6:00 на 6% перевищує відповідний показник 29 листопада.

Про це повідомляє "Укренерго".

"Сьогодні, 2 грудня, станом на 6:00, рівень споживання електроенергії був на 6% вищим, ніж в цей же час попереднього робочого дня – у п’ятницю, 29 листопада. Це пояснюється меншим обсягом застосування заходів обмеження", - йдеться у повідомленні.

В "Укренерго" наголосили, що енергосистема продовжує відновлюватись вже після одинадцяти масованих атак росіян, у ній зберігається значний дефіцит потужності. В усіх областях вимушено застосовуються погодинні відключення побутових споживачів та графіки обмеження потужності для промисловості та бізнесу.

"Ситуація в енергосистемі змінюється, а відповідно – можливі й зміни в застосуванні заходів обмеження. Актуальний графік застосування відключень у вашому регіоні дізнавайтесь на сайті чи офіційних сторінках оператора системи розподілу (обленерго)", - йдеться в повідомленні.

Імпорт електроенергії 2 грудня запланований із Польщі, Румунії, Словаччини, Угорщини, Молдови загальним обсягом 10 759 МВт-год.

Нагадаємо:

У понеділок 2 грудня енергетики з 07:00 до 22:00 застосовуватимуть до двох черг відключень електроенергії.