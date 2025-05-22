В Україні будують сім вітроелектростанцій: у профільній асоціації назвали основні проблеми

В Україні у 2025 році будують сім вітрових електростанцій (ВЕС), всього ж готові для реалізації проєкти мають загальну потужність 4 ГВт.

Про це повідомив голова правління Української вітроенергетичної асоціації Андрій Конеченков, передає Укрінформ

Зокрема, розпочалося будівництво другої черги Тилігульської ВЕС, яка поки що є наймасштабнішим вітровим проєктом в Україні.

У період з лютого 2022 року до початку 2024 року компанії побудували повністю чи частково 4 ВЕС.

Водночас торік в Україні встановили лише 20 МВт комерційної генерації з вітру.

"Сьогодні ми декларуємо, що готових проєктів для будівництва є на рівні 4 ГВт", - зазначив Конеченков.

За його словами, розвиток вітроенергетики зіштовхується із проблемами, зокрема, на законодавчому рівні.

Серед них Конеченков назвав борги на ринку електроенергії та відсутність покупців, що готові контрактувати електрику на довгі періоди.

Нагадаємо:

ДТЕК планує збільшити потужність Тилігульської вітроелектростанції зі 114 до 500 МВт: компанія залучила для цього 450 млн євро власних і кредитних коштів.

В індустріальному парку "Френдлі Вінд Технолоджі" (Перечин, Закарпатська область), де виробляють вітроенергетичні установки, на літо 2025 планують запуск серійного виробництва нового виду продукції - лопатей для вітроелектростанцій.