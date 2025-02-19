У Миколаєві теплопостачання повністю відновили

Теплопостачання споживачів в Миколаєві відновили в повному обсязі.

Про це повідомив очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім.

Він наголосив, що температура може бути нижчою, адже іде відновлення системи після екстреного відключення і для цього потрібен час.

"Будемо поступового прогрівати мережі, але протягом доби енергетики планують вийти в робочий режим", – зазначив Кім.

Він додав, що станом на 12:46 була аварійна ситуація в пʼяти багатоквартирних будинках, але до вечора все мають відновити.

Нагадаємо:

У Миколаєві вночі 19 лютого у мережі відбулася аварійна ситуація, не пов'язана з ворожою атакою в регіоні. Станом на ранок від електропостачання відключено близько 13 тисяч абонентів в області, були перебої з теплопостачанням.



