В Николаеве теплоснабжение полностью восстановили

Теплоснабжение потребителей в Николаеве восстановили в полном объеме.

Об этом сообщил глава Николаевской ОГА Виталий Ким.

Он отметил, что температура может быть ниже, ведь идет восстановление системы после экстренного отключения и для этого нужно время.

"Будем постепенного прогревать сети, но в течение суток энергетики планируют выйти в рабочий режим", - отметил Ким.

Он добавил, что по состоянию на 12:46 была аварийная ситуация в пяти многоквартирных домах, но к вечеру все должны восстановить.

Напомним:

В Николаеве ночью 19 февраля в сети произошла аварийная ситуация, не связанная с вражеской атакой в регионе. По состоянию на утро от электроснабжения отключено около 13 тысяч абонентов в области, были перебои с теплоснабжением.



