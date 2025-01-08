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"Укренерго" отримало нову техніку для відновлення пошкоджених енергооб'єктів

Віктор Волокіта — 8 січня, 14:47
Укренерго отримало нову техніку для відновлення пошкоджених енергооб'єктів
Навантажувач Manitou
Укренерго

"Укренерго" отримало від USAID Ukraine техніку, яка допоможе прискорити відновлення пошкоджених російськими обстрілами енергооб’єктів.

Про це повідомляє пресслужба компанії.

Серед отриманої техніки - чотири багатофункціональні навантажувачі Manitou. Вони вже готові до виконання завдань.

USAID також передало ремонтним бригадам "Укренерго" вісім мікроавтобусів для перевезення персоналу.

"Це вкрай важливо. Адже, скажімо, одна ремонтна бригада з 5-7 фахівців зараз обслуговує до 20 магістральних ліній електропередачі протяжністю 700 км. За день всі наші лінійники проїжджають до 300 км, виконуючи огляди і плануючи ремонтні роботи. Тому від мобільності енергетиків залежить надійність електропостачання кожного регіону", – розповіли в "Укренерго".

В компанії нагадали, що загалом, від початку повномасштабної війни, USAID вже надало Укренерго підтримки технікою й обладнанням на майже $130 мільйонів.

Укренерго

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