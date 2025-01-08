"Укренерго" отримало нову техніку для відновлення пошкоджених енергооб'єктів

"Укренерго" отримало від USAID Ukraine техніку, яка допоможе прискорити відновлення пошкоджених російськими обстрілами енергооб’єктів.

Про це повідомляє пресслужба компанії.

Серед отриманої техніки - чотири багатофункціональні навантажувачі Manitou. Вони вже готові до виконання завдань.

USAID також передало ремонтним бригадам "Укренерго" вісім мікроавтобусів для перевезення персоналу.

"Це вкрай важливо. Адже, скажімо, одна ремонтна бригада з 5-7 фахівців зараз обслуговує до 20 магістральних ліній електропередачі протяжністю 700 км. За день всі наші лінійники проїжджають до 300 км, виконуючи огляди і плануючи ремонтні роботи. Тому від мобільності енергетиків залежить надійність електропостачання кожного регіону", – розповіли в "Укренерго".

В компанії нагадали, що загалом, від початку повномасштабної війни, USAID вже надало Укренерго підтримки технікою й обладнанням на майже $130 мільйонів.