Україна зменшила імпорт електроенергії у листопаді

Імпорт електроенергії у листопаді скоротився на 9,4% порівняно з жовтнем – до майже 165 000 МВт-год.

Про це повідомляє ExPro.

Значно скоротився імпорт у листопаді з Угорщини, яка тривалий час була найбільшим постачальником електроенергії в Україну, та Молдови – на 44%. Водночас імпорт електроенергії з Польщі зріс удвічі – до понад 40 000 МВт-год.

Найбільшу частку у структурі імпорту у листопаді зайняла Словаччина із 33%, на другому місці Польща – 25%.

Нагадаємо:

Україна у жовтні у порівнянні з вереснем зменшила імпорт електроенергії на 58% - до 181,8 тис. МВт-год. Експорт зріс у 88 разів - до 60,7 тис. МВт-год.