Украина снизила импорт электроэнергии в ноябре

Импорт электроэнергии в ноябре сократился на 9,4% по сравнению с октябрем – почти до 165 000 МВт-час.

Об этом сообщает ExPro.

Значительно сократился импорт в ноябре из Венгрии, которая долгое время была крупнейшим поставщиком электроэнергии в Украину, и Молдовы – на 44%. В то же время импорт электроэнергии из Польши вырос вдвое – до более чем 40 000 МВт-час.

Наибольшую часть в структуре импорта в ноябре заняла Словакия с 33%, на втором месте Польша – 25%.

Напомним:

Украина в октябре по сравнению с сентябрем уменьшила импорт электроэнергии на 58% – до 181,8 тыс. МВт-час. Экспорт вырос в 88 раз – до 60,7 тыс. МВт-час.