Україна збільшить імпорт газу через російські атаки – Bloomberg

Україна має намір збільшити імпорт природного газу в наступному сезоні, оскільки її власні виробничі потужності постраждали від російських безпілотників і ракет, що потенційно може створити додатковий тиск на і без того напружений європейський ринок.

Про це пише Bloomberg.

За оцінками уряду, для задоволення внутрішнього попиту в наступному опалювальному сезоні знадобиться близько 3,5 мільярдів кубометрів імпорту. Фактичні обсяги можуть відхилятися в бік збільшення або зменшення залежно від обставин.

Плани уряду щодо закупівель припадають на нестабільний час для газового ринку. Конкуренція за паливо висока, а ціни залишаються високими, оскільки Європа також прагне поповнити свої запаси, що скорочуються.

Україна, традиційно великий імпортер природного газу, скоротила закупівлі іноземного палива з 2022 року, оскільки повномасштабне вторгнення Росії негативно вплинуло на внутрішнє споживання.

Нагадаємо:

Україна протягом лютого імпортувала 511,8 млн куб. м природного газу, що є найвищим місячним обсягом за 1,5 роки, з вересня 2023 року. У порівнянні з січнем обсяги імпорту газу зросли у 12 разів.

Україні доведеться закупити від 1 до 2 млрд кубометрів газу цього року, щоб підготуватися до наступного опалювального сезону.