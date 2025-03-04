Украина увеличит импорт газа из-за российских атак - Bloomberg

Украина планирует увеличить импорт природного газа в следующем отопительном сезоне из-за повреждения собственных производственных мощностей в результате атак российских беспилотников и ракет.

Об этом пишет Bloomberg.

Отмечается, что правительство оценивает потребность в импорте на уровне 3,5 миллиардов кубометров газа, хотя окончательные объемы могут меняться в зависимости от обстоятельств. Это может создать дополнительное давление на европейский рынок, который уже находится в напряженном состоянии.

Закупки будут происходить в условиях высокой конкуренции за топливо и сохранения высоких цен, поскольку Европа также активно пополняет свои запасы.

Ранее Украина традиционно импортировала большие объемы газа, но после полномасштабного вторжения России в 2022 году значительно сократила закупки из-за уменьшения внутреннего потребления.

Напомним:

Украина в течение февраля импортировала 511,8 млн куб. м природного газа, что является самым высоким месячным объемом за 1,5 года, с сентября 2023 года. По сравнению с январем объемы импорта газа выросли в 12 раз.

Украине придется закупить от 1 до 2 млрд кубометров газа в этом году, чтобы подготовиться к следующему отопительному сезону.