Від Москви до Пермі: у Міноборони розповіли, як Україна била по НПЗ РФ у вересні
У вересні Сили оборони України уразили 12 великих російських нафтопереробних заводів і п'ять підприємств військово-промислового комплексу.
Про це повідомило Міністерство оборони.
Серед уражених НПЗ – Московський, Саратовський, Сизранський, Куйбишевський, "ТАНЕКО" та "Башнефть-УНПЗ". На низці підприємств, за даними відомства, зафіксували пожежі й ураження ключових технологічних установок.
Найвіддаленішою ціллю вересня став завод "Лукойл-Пермнефтеоргсинтез" у Пермі – приблизно за 1500 км від українського кордону. Також уражено два підприємства газоконденсатної та нафтохімічної промисловості.
Серед цілей ВПК були виробник дронів "Атлант Аэро", завод "Іскра", залучений до виробництва ракет Х-59, та підприємства синтетичного каучуку, які, за даними Міноборони, беруть участь у виготовленні твердого ракетного палива для "Іскандерів".
Читайте також: Нафтова імперія Путіна у вогні. Чи може Україна залишити Росію без пального
Нагадаємо:
За підсумками серпня Міноборони також повідомляло про ураження 12 великих НПЗ. Тоді серед цілей були два підприємства ВПК, а також три великі паливні термінали та нафтобази.