Від Москви до Пермі: у Міноборони розповіли, як Україна била по НПЗ РФ у вересні

У вересні Сили оборони України уразили 12 великих російських нафтопереробних заводів і п'ять підприємств військово-промислового комплексу.

Про це повідомило Міністерство оборони.

Серед уражених НПЗ – Московський, Саратовський, Сизранський, Куйбишевський, "ТАНЕКО" та "Башнефть-УНПЗ". На низці підприємств, за даними відомства, зафіксували пожежі й ураження ключових технологічних установок.

Найвіддаленішою ціллю вересня став завод "Лукойл-Пермнефтеоргсинтез" у Пермі – приблизно за 1500 км від українського кордону. Також уражено два підприємства газоконденсатної та нафтохімічної промисловості.

Серед цілей ВПК були виробник дронів "Атлант Аэро", завод "Іскра", залучений до виробництва ракет Х-59, та підприємства синтетичного каучуку, які, за даними Міноборони, беруть участь у виготовленні твердого ракетного палива для "Іскандерів".

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Нагадаємо:

За підсумками серпня Міноборони також повідомляло про ураження 12 великих НПЗ. Тоді серед цілей були два підприємства ВПК, а також три великі паливні термінали та нафтобази.