Нафта відреагувала на сподівання врегулювання війни між США та Іраном

Ціни на нафту опустилися до найнижчого рівня з 10 вересня на тлі сподівань на дипломатичне врегулювання війни між США та Іраном.

Про це пише Reuters.

Ф'ючерси на Brent подешевшали на 2,08% — до $101,71 за барель. Американська WTI втратила 2,14% і торгувалася по $98,15, опустившись нижче психологічної позначки $100.

Головний ринковий аналітик KCM Trade Тім Вотерер пояснив падіння зменшенням геополітичної премії в цінах на нафту через очікування можливого дипломатичного прогресу цього тижня.

Президент США Дональд Трамп заявив про готовність зустрітися з президентом Ірану Масудом Пезешкіаном, який має прибути до Нью-Йорка на Генеральну асамблею ООН. Іран, за повідомленням Al Jazeera, передав посередникам свої умови для відновлення переговорів щодо завершення війни.

Водночас напруженість на Близькому Сході залишається високою. Підтримувані Іраном хусити заявили про удари ракетами й дронами по об'єктах у столиці Саудівської Аравії Ер-Ріяді та об'єкту Aramco в портовому місті Янбу.

Нагадаємо:

У неділю США та Іран обмінялися новими погрозами, однак Дональд Трамп заявив, що готовий зустрітися з президентом Ірану Масудом Пезешкіаном під час Генасамблеї ООН у Нью-Йорку.

Водночас підтримувані Іраном хусити заявили про удари по Ер-Ріяду та об'єкту Saudi Aramco в Янбу. Після атак Китай попросив Іран допомогти стримати хуситів.