"Газовий сейф Європи": Україна пропонує Хорватії свої газосховища

Україна та Хорватія обговорили посилення енергетичної безпеки Європи, зокрема, використання українських газових сховищ.

Про це розповів премʼєр-міністр Денис Шмигаль на брифінгу із прем'єром Хорватії Андреєм Пленковичем.

"Це стосується використання українських газових сховищ, які є найбільшими на континенті - 31 мільярд кубометрів.

Це може стати міцним газовим сейфом Європи, де Хорватія може зберігати власний газовий ресурс. Впевнений, цей напрямок співпраці має значні перспективи", — наголосив Денис Шмигаль.

Нагадаємо:

Україна і Польща планують створити східноєвропейський газовий хаб для забезпечення регіону газом з альтернативних, тобто не російських, джерел.