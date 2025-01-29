"Газовый сейф Европы": Украина предлагает Хорватии свои газохранилища
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Украина и Хорватия обсудили усиление энергетической безопасности Европы, в частности, использование украинских газовых хранилищ.
Об этом рассказал премьер-министр Денис Шмыгаль на брифинге с премьером Хорватии Андреем Пленковичем.
"Это касается использования украинских газовых хранилищ, которые являются крупнейшими на континенте - 31 миллиард кубометров.
Это может стать крепким газовым сейфом Европы, где Хорватия может хранить собственный газовый ресурс. Уверен, это направление сотрудничества имеет значительные перспективы", - подчеркнул Денис Шмыгаль.
Напомним:
Украина и Польша планируют создать восточноевропейский газовый хаб для обеспечения региона газом из альтернативных, то есть не российских, источников..