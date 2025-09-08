Україна оголосила конкурси щодо вуглеводневих ділянок

Міністерство енергетики оголосило проведення конкурсів на укладення угод про розподіл вуглеводнів, які видобуватимуться у межах Межигірської та Свічанської ділянок надр.

Про це повідомляє пресслужба міністерства.

Йдеться про Західний нафтогазоносний регіон України, загальною площею 2388,25 кв. км із перспективними й прогнозними ресурсами обсягом 54,9 млн тонн умовного палива.

"Мінімальний обсяг інвестицій, що мають бути залучені протягом першого етапу геологорозвідувальних робіт, визначається за результатами конкурсів та повинен бути не менше, ніж 1 000 000 000 гривень (1 млрд грн) по кожній ділянці надр", – зазначила Державна служба геології та надр України.

Нагадаємо:

Згідно з умовами конкурсів, угоди укладаються строком на 50 років з дня їх підписання.