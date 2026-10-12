Прилуки знову з газом: Нафтогаз завершив відновлення після атаки РФ
Нафтогаз повністю відновив газопостачання у Прилуках після російської атаки 7 жовтня — газ повернули всім 18 тисячам домівок.
Про це повідомила пресслужба Нафтогазу.
Фахівці усунули пошкодження, перевірили газопроводи та обладнання й поетапно відновили подачу газу.
Для безпечного підключення спеціалісти перевіряли газове обладнання безпосередньо у квартирах і приватних будинках.
"45 аварійних бригад працювали над тим, щоб якомога швидше відновити газопостачання для всіх споживачів", — зазначив виконувач обов'язків голови правління Нафтогазу Сергій Федоренко.
Нагадаємо:
Унаслідок нічної атаки 7 жовтня у Прилуках було пошкоджено газопровід середнього тиску. Тоді Нафтогаз повідомляв, що без газу залишилися понад 18 тисяч мешканців міста.