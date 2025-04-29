Стало відомо, коли Корецький офіційно очолить "Нафтогаз"

"Нафтогаз" офіційно повідомив, що новим головою правління групи було обрано Сергія Корецького.

Про це повідомляє пресслужба групи.

"Він вступить на посаду голови правління НАК "Нафтогаз України" з 14 травня 2025 року", - йдеться у повідомленні.

У повідомленні зазначили, що наглядова рада "Нафтогазу" шукала нового очільника групи "по всьому світу" і вважають, що Корецький "надзвичайно ефективно" керуватиме компанією.

Наостанок у "Нафтогазу" подякували тимчасовому виконувачу обов'язків голови правління Роману Чумаку за "невтому працю" у період до обрання нового голови енергокомпанії. Він продовжить роботу як фінансовий директор групи.

Нагадаємо:

Раніше, у листопаді 2022 року Кабінет міністрів призначив Олексія Чернишова головою правління "Нафтогаз України".

Згодом, у грудні 2024 Чернишов став віцепрем'єр-міністром України – міністром національної єдності України. З того часу його обв'язки тимчасово виконував Роман Чумак.

28 квітня стало відомо, що наглядова рада "Нафтогазу" обрала новим головою компанії Сергія Корецького - керівника "Укрнафти" та "Укртатнафти", а також ексгендиректора WOG.