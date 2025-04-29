Стало известно, когда Корецкий официально возглавит "Нафтогаз"

"Нафтогаз" официально сообщил, что новым председателем правления группы был избран Сергей Корецкий.

Об этом сообщает пресс-служба группы.

"Он вступит в должность председателя правления НАК "Нафтогаз Украины" с 14 мая 2025 года", - говорится в сообщении.

В сообщении отметили, что наблюдательный совет "Нафтогаза" искал нового руководителя группы "по всему миру" и считают, что Корецкий "чрезвычайно эффективно" будет руководить компанией.

Напоследок в "Нафтогазе" поблагодарили временно исполняющего обязанности председателя правления Романа Чумака за "неутомимый труд" в период до избрания нового главы энергокомпании. Он продолжит работу как финансовый директор группы.

Напомним:

Ранее, в ноябре 2022 года Кабинет министров назначил Алексея Чернышева председателем правления "Нафтогаз Украины".

Впоследствии, в декабре 2024 года Чернышов стал вице-премьер-министром Украины - министром национального единства Украины. С тех пор его обязанности временно исполнял Роман Чумак.

28 апреля стало известно, что наблюдательный совет "Нафтогаза" избрал новым главой компании Сергея Корецкого - руководителя "Укрнафты" и "Укртатнафты", а также экс-гендиректора WOG.