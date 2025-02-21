У Миколаєві відновили теплопостачання

У Миколаєві відновили постачання теплоенергії у будинки, які були відключені через наслідки ворожого обстрілу по ТЕЦ.

Про це повідомив міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич.

"Миколаївська ТЕЦ відновила постачання теплової енергії до будинків, які раніше були відключені", – написав він в Telegram.

Проте, за його словами, ще 9 будинків без теплопостачання у зв’язку з виконанням ремонтних робіт.

Вранці 20 лютого начальник Миколаївської ОВА Віталій Кім повідомляв, що через наслідки ворожого обстрілу по ТЕЦ відбулась аварія в теплосистемі.

Нагадаємо:

Уночі 16 лютого росіяни атакували критичну інфраструктуру Миколаєва: безпілотники пошкодили ТЕЦ.

Внаслідок російської атаки по інфраструктурі Миколаєва більше 100 тисяч людей залишились без тепла.