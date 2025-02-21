В Николаеве возобновили теплоснабжение

В Николаеве возобновили поставки теплоэнергии в дома, которые были отключены из-запоследствий вражеского обстрела по ТЭЦ.

Об этом сообщил городской голова Николаева Александр Сенкевич.

"Николаевская ТЭЦ возобновила поставки тепловой энергии в дома, которые ранее были отключены", - написал он в Telegram.

Однако, по его словам, еще 9 домов без теплоснабжения в связи с выполнением ремонтных работ.

Утром 20 февраля начальник Николаевской ОГА Виталий Ким сообщал, что из-запоследствий вражеского обстрела по ТЭЦ произошла авария в теплосистеме.

Напомним:

Ночью 16 февраля россияне атаковали критическую инфраструктуру Николаева: беспилотники повредили ТЭЦ.

Вследствие российской атаки по инфраструктуре Николаева более 100 тысяч человек остались без тепла.