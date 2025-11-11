У Лимані на Донеччині зупинили газопостачання внаслідок ворожих обстрілів

Ворожі обстріли у Лимані Донецької області спричинили пошкодження системи, через яке без газопостачання опинилось усе місто, були відключені 1164 абоненти.

Про це повідомляє Донецька ОВА з посиланням на Донецькоблгаз.

"Ситуація в Лимані залишається складною через активні бойові дії. Наразі відсутнє газопостачання в Лимані у зв'язку з руйнуванням російськими військами підводного газопроводу. Ми готові хоч зараз розпочати ремонт, аби для цього була фізична можливість", – зазначив голова правління АТ "Донецькоблгаз" Вадим Батій.

Він наголосив, що газопостачання в місті обов'язково відновлять як тільки це стане можливим.

За інформацією Донецької ОВА, у період з 3 по 9 листопада на території Донецької області зафіксовано 62 пошкодження газових мереж, спричинених воєнними діями.

Зафіксовані пошкодження у прифронтових Краматорську, Дружківці, Слов'янську, Миколаївці, Рай-Олександрівці Краматорського району.

Нагадаємо:

Міністерство енергетики має плани резервного забезпечення населенння газом та обмежень його постачання, якщо буде дефіцит після ворожих атак на газову інфраструктуру.