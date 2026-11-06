У споживачів семи областей немає світла

Російські атаки вночі та вранці 6 листопада спричинили нові знеструмлення у семи областях України, а найскладнішою ситуація з електропостачанням залишається у столичному регіоні.

Про це повідомило Міненерго.

Нові знеструмлення зафіксували у Вінницькій, Дніпропетровській, Житомирській, Запорізькій, Київській, Харківській та Чернігівській областях.

За даними відомства, Росія застосовує тактику повторних ударів, завдаючи значних пошкоджень енергооб'єктам. Енергетики ремонтують обладнання, де це дозволяє безпекова ситуація.

У столичному регіоні через значні пошкодження вимушено застосовують мережеві обмеження. Відновлення стабільного електропостачання триває цілодобово.

У більшості областей діють погодинні відключення, а для промисловості графіки обмеження потужності.

Нагадаємо:

На 6 листопада Укренерго анонсувало застосування погодинних відключень у частині областей протягом усієї доби обсягом від 2,5 до 4 черг.