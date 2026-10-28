У Міненерго відреагували на багатоденний блекаут у Конотопі

Електропостачання всіх споживачів Конотопа прогнозують відновити до кінця 28 жовтня, проте спочатку через мережеві обмеження світло подаватимуть почергово.

Про це повідомило Міненерго.

За даними відомства, внаслідок російської атаки було знеструмлено близько 200 тисяч споживачів. На момент повідомлення без електропостачання залишалися близько 4,5 тисячі абонентів.

Під час ремонтів енергетики змушені застосовувати тимчасові аварійні відключення, оскільки роботи не можна проводити під напругою. Відновлення координують Міненерго та "Укренерго".

Нагадаємо:

Раніше 28 жовтня уряд повідомив про забезпечення Конотопа дизельним пальним для котельні та водоканалу. На той момент місто залишалося без світла п'яту добу, а критична інфраструктура працювала на резервних джерелах живлення.