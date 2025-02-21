США посилюють тиск на Ірак, щоб той відновив експорт курдської нафти

Адміністрація президента США Дональда Трампа чинить тиск на Ірак, вимагаючи дозволити відновлення експорту курдської нафти, інакше Багдаду загрожують санкції поряд з Іраном.

Про це агентству Reuters повідомили вісім джерел.

Швидке відновлення експорту з регіону Курдистану, що в Іраку, допомогло б компенсувати можливе скорочення поставок іранської нафти, експорт якої Вашингтон прагне звести до нуля.

Американський уряд заявив, що хоче ізолювати Іран від світової економіки та позбавити його нафтових доходів, щоб загальмувати розвиток іранської ядерної програми.

Міністр нафти Іраку оголосив, що експорт із Курдистану відновиться вже наступного тижня. Це стане завершенням майже дворічного конфлікту, який призвів до скорочення поставок понад 300 тисяч барелів нафти на день через Туреччину на світові ринки.

Reuters поспілкувався з вісьмома джерелами в Багдаді, Вашингтоні та Ербілі (столиці Іракського Курдистану), які повідомили, що ключовою причиною цього рішення стало посилення тиску з боку адміністрації США.

Нагадаємо:

Тисячі нафтових автотанкерів щодня прямують з околиць столиці Курдистану Ербіля до Ірану та Туреччини.