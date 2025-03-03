Справу на 1,5 мільярда проти ексміністра енергетики передали до ВАКС
Працівники Державного бюро розслідувань завершили досудове розслідування щодо колишнього міністра енергетики та вугільної промисловості України Ігоря Насалика та колишнього керівника одного з департаментів цього міністерства.
Про це повідомляє пресслужба Державного бюро розслідувань.
Слідство вважає, що зловживання їх службовим становищем призвело до втрат бюджету майже на 1,5 млрд грн на користь одного з газових олігархів.
"Встановлено, що за вказівкою очільника міністерства його підлеглий керівник Департаменту Міненерговугілля укладав зі структурами відомого бізнесмена завідомо збиткові для держави угоди. Зокрема, у порушення постанови Кабінету міністрів посадовці штучно "списували" комерсантам кошти за експлуатацію державного майна", – йдеться у повідомленні.
Санкція статті передбачає покарання до шести років позбавлення волі.
Обвинувальний акт направлено до Вищого антикорупційного суду.
Нагадаємо:
У 2023 році ДБР вручило підозру ексміністру ененергетики Ігорю Насалику, якого підозрювали у підписанні збиткових для держави угод на користь пов’язаних із олігархом Дмитром Фірташем компаній на суму 1,5 мільярда гривень.