Міністр економіки запевняє, що Україна готова до приватизації чверті "Енергоатому"

Україна готова до приватизації великих держкомпаній, зокрема до продажу 25% акцій НАЕК "Енергоатом", однак це потребує залучення фінансових установ та готовності європейських партнерів.

Про це заявив міністр економіки, довкілля та сільського господарства Олексій Соболев під час Всесвітнього економічного форуму в Давосі, передає "Інтерфакс-Україна".

"Ми маємо бути готові до приватизації, але це також потребує серйозного підходу, з іншого боку, та певної допомоги від фінансових установ для фінансування цих угод. Наприклад, у питанні "Енергоатому" ми готові продати чверть компанії", - сказав він.

Водночас Соболев зауважив, що великі європейські компанії, що займаються ядерною енергетикою, наразі мають власні труднощі, що ускладнює придбання частки в українському активі під час або після війни.

За його словами, для реалізації таких проєктів потрібна спільна угода, на яку погодиться Євросоюз.

Очільник міністерства також наголосив на необхідності масштабного внутрішнього фінансування. Для цього, за його словами, уряд планує зосередитися на боротьбі з корупцією, збільшенні легального сектору економіки та зборі більшої кількості податків.

Нагадаємо:

Раніше Соболев заявляв, що Україна не планує продавати стратегічні об'єкти, критично важливі для продовольчої безпеки, зокрема ключові портові елеватори. Однак, на його думку, решту об'єктів приватний сектор зможе зробити ефективнішими.