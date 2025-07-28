На Київщині через негоду 35 тисяч родин лишились без електрики

Через сильний вітер і грозу 35 тисяч сімей у Київській області залишилися без електропостачання.

Про це повідомляє "ДТЕК Київські регіональні електромережі".

"Постраждали 35 повітряних ліній і 836 трансформаторних підстанцій. Найбільше - у Бучанському, Вишгородському, Білоцерківському та Обухівському районах", - ідеться в повідомленні.

Аварійні бригади вже працюють над відновленням.

За прогнозом синоптиків сьогодні в області - дощі, грози, подекуди град та шквали до 20 м/с. Тож енергетики працюють у посиленому режимі та готові до нових викликів.

У ДТЕК закликали українців бути обережними: не наближатися до обірваних проводів і дотримуватися правил електробезпеки.

Нагадаємо:

Укргідрометцентр попереджає, що дощова погода з грозою, градом і шквалами збережеться в Києві та області 28 липня до кінця доби.