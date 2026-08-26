Російські удари спричинили нові знеструмлення у п'яти областях

Унаслідок атак російських дронів та артилерійських обстрілів на ранок 26 серпня зафіксували нові знеструмлення у п'яти областях.

Про це повідомляє "Укренерго".

Без електропостачання залишилася частина споживачів у Харківській, Сумській, Чернігівській, Донецькій та Запорізькій областях.

Аварійно-відновлювальні роботи вже розпочали там, де це дозволяє безпекова ситуація.

Компанія закликала перенести активне споживання електроенергії на період з 11:00 до 15:00, коли найефективніше працюють промислові сонячні електростанції. Потужними електроприладами радять не користуватися з 18:00 до 22:00.

Нагадаємо:

Уряд має намір посилити роботу базових станцій мобільного зв'язку у разі відсутності електроенергії: у програмі діяльності уряду передбачено, що автономно впродовж трьох днів цього року мають працювати 70% станцій.

У ніч на 26 серпня російські загарбникик атакували 162 ударними БпЛА типу Shahed, в тому числі реактивними, "Гербера" та дронами-імітаторами типу "Пародія".