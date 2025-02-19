Россия сокращает экспорт нефтепродуктов, но наращивает поставки сырой нефти

Россия сократила экспорт нефтепродуктов в феврале после январского роста поставок дизельного топлива, однако потоки сырой нефти усилились.

Об этом пишет Bloomberg.

За первые две недели месяца среднесуточные объемы экспорта снизились до 2,3 млн баррелей, что на 8% меньше, чем в январе.

По данным Bloomberg и аналитической компании Vortexa Ltd., основной причиной падения стало сокращение поставок дизельного топлива через Приморск после рекордного январского экспорта.

Аналитики также отмечают, что атаки беспилотников на российские нефтеперерабатывающие заводы создают дополнительные риски.

Снижение экспорта больше всего коснулось дизельного топлива и газойлей - их поставки сократились на 16%, до 985 000 баррелей в сутки.

Экспорт сырой нефти, напротив, вырос на 21% по сравнению с январем, достигнув 483 000 баррелей в сутки, что стало самым высоким показателем с марта 2023 года. Значительная часть этих объемов приходится на балтийские порты.

В то же время поставки мазута остаются на минимальном уровне за последние девять месяцев - 644 000 баррелей в сутки. Экспорт вакуумного газойля упал вдвое, остановившись на отметке 57 000 баррелей в сутки.

Зато поставки бензина и компонентов смесей выросли до 85 000 баррелей в сутки - это максимум за последние семь месяцев, что может быть связано с подготовкой к возможному запрету экспорта автомобильного топлива.

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Напомним:

Китайские нефтеперерабатывающие заводы получают предложения покупать нефть ВСТО (Восточносибирский трубопровод) по сниженным ценам.

Экспорт нефтепродуктов из России в январе достиг 11-месячного максимума, несмотря на новые санкции США против энергетического сектора страны.