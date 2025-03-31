Ринок урану в США зупинився: митні загрози відлякують покупців

Північноамериканський ринок урану зупинився, оскільки атомні електростанції США побоюються введення 10% мита на канадський енергетичний експорт.

Про це пише Bloomberg.

З наближенням 2 квітня, коли мита повинні набути чинності, комунальні підприємства значно скоротили закупівлі ядерного палива. "Комунальні підприємства чекають, щоб зрозуміти, що все це означає, перш ніж діяти", - зазначила менеджер з постачання ядерного палива в корпорації Entergy Карен Радосевич.

Згідно з даними TradeTech, закупівлі урану американськими комунальними підприємствами впали вдвічі, і біржовий фонд, що стежить за урановими компаніями, цього року втратив 14%.

Американські оператори реакторів закуповують 95% урану за кордоном, а більша частина постачань надходить з Канади. Поки що урану вистачить на 2025 рік, але невизначеність щодо мит може спричинити подальші перебої на ринку.

Нагадаємо:

Світові фондові ринки обвалилися на тлі очікуваного запровадження США нових мит. Президент Дональд Трамп підтвердив, що оголосить відповідні мита вже 2 квітня.