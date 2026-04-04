Регулятор перегляне граничні ціни на ринку електроенергії

Національна комісія, що здійснює держрегулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), винесла на найближче засідання 7 квітня 2026 року розгляд питання граничних цін на ринку електроенергії.

Про це свідчить порядок денний, опублікований на сайті регулятора, передає "Інтерфакс-Україна".

"З урахуванням поточної ситуації та звернень учасників ринку, НКРЕКП винесла на найближче засідання комісії (07.04.2026) питання щодо започаткування процедури перегляду граничних цін на електричну енергію", – йдеться в повідомленні НКРЕКП.

Регулятор уточнив, що йдеться про розгляд та обговорення відповідного питання, а остаточне рішення буде ухвалено за результатами врахування зауважень та рекомендацій усіх зацікавлених сторін і учасників ринку.

"Відповідні рішення ухвалюватимуться з урахуванням необхідності забезпечення балансу інтересів споживачів і виробників, а також стабільної роботи енергосистеми", – наголосив регулятор.

НКРЕКП на позачерговому засіданні 16 січня встановила на період з 18 січня по 31 березня 2026 року максимальну граничну ціну електроенергії на ринку "на добу наперед" (РДН) та на внутрішньодобовому ринку (ВДР) на рівні 15 тис. грн/МВт*год протягом всієї доби, на БР – 16 тис. грн/МВ*год.

З 1 квітня 2026 року ринок повернувся до встановлених з 31 липня 2025 року прайскепів: на РДН і ВДР вони становлять з 00:00 до 7:00 і з 11:00 до 17:00 – 5,6 тис. грн/МВт*год, з 7:00 до 11:00 і з 23:00 до 24:00 – 6,9 тис. грн/МВт*год, з 17:00 до 23:00 – 15 тис. грн/МВт*год. Мінімальний прайс-кеп – 10 грн/МВт*год. Максимальні прайс-кепи на БР становлять з 00:00 до 7:00 – 6,6 тис. грн/МВт*год, з 7:00 до 17:00 і з 23:00 до 24:00 – 8,25 тис. грн/МВт*год, з 17:00 до 23:00 – 16 тис. грн/МВт*год. Мінімальна гранична ціна – 0,01 грн/МВт*год.