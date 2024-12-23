В "Укренерго" назвали причини екстрених відключень світла

23 грудня, починаючи з 14:10, у кількох областях України вимушено було застосовано аварійні відключення електроенергії. В "Укренерго" назвали причину.

Про це повідомили в "Укренерго".

Причина тимчасового введення обмежень - необхідність невідкладної заміни пошкодженого внаслідок обстрілів обладнання та втрата окремих генеруючих потужностей.

За даними "Укренерго", щойно роботи буде завершено - обмеження для побутових споживачів буде скасовано.

Орієнтовний час завершення робіт - до 17:00.

Нагадаємо:

"Укренерго" дало команду на екстрені відключення електроенергії в Україні. Відключення світла діють у Києві, Дніпрі, на Київщині, Дніпропетровщині та Донеччині.

Світло вимикалося також у Сумській, Черкаській, Чернігівській, Кіровоградській та Полтавській областях.