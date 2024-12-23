В Україні екстрені відключення світла: дуже високе споживання

"Укренерго" дало команду на екстрені відключення електроенергії в Україні.

Про це повідомив гендиректор електропостачальника YASNO Сергій Коваленко.

За його словами, споживання дуже високе, потрібно розвантажити енергосистему.

"Не сідайте в ліфти та намагайтеся економніше використовувати енергоємні прилади", - написав Коваленко у Фейсбук.

У ДТЕК повідомили, що відключення світла діють у Києві, Дніпрі, на Київщині, Дніпропетровщині та Донеччині.

Світло вимикаються також в Сумській, Черкаській, Чернігівській, Кіровоградській та Полтавській областях.

Нагадаємо:

З понеділка 16 грудня НЕК "Укренерго" запроваджує нові правила формування графіків відключення електроенергії, які будуть однакові по усій країні, вони також передбачають більше часу зі світлом.

Довідка. Споживачі кожної області, які не належать до переліку об’єктів критичної інфраструктури, розділені на 6 черг (груп) та 12 підгруп. Застосування обмежень до трьох черг означає, що для половини споживачів у кожному регіоні діють графіки погодинних відключень. Чотири черги – обмеження до 70% споживачів у кожній області.

Коли обленерго застосовують одну чергу графіків відключень – це 4 години обмежень на добу, дві черги – 8 годин обмежень, три черги – 12 годин обмежень, чотири черги – більше 12 годин обмежень. У кожній черзі також є своя підчерга, яка дозволяє обмежити лише половину споживачів.

Як протягом доби розподілити це навантаження, якою буде тривалість черги – відповідальність обленерго.

Як працюють графіки відключень читайте тут: Енергетики розповіли, як працюють графіки відключень і хто вимикає світло

У Yasno пояснили, як працюють черги відключення світла

НЕК "Укренерго" запроваджує нові правила формування графіків відключення електроенергії та вводить півчерги