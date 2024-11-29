Останні ракетні атаки РФ підвищили ризик тривалих відключень світла взимку – Reuters

Останні ракетні атаки РФ 17 та 28 листопада по енергетиці України підвищили ризик тривалих відключень в розпал зими.

Про це повідомляє агентство Reuters.

Агентство нагадує, що Росія здійснила другий масштабний удар по енергетичній інфраструктурі України цього місяця в четвер, спричинивши серйозні відключення електроенергії по всій країні.

Після двох хвиль атак ситуація з українською енергомережою значно погіршилася у критичний момент війни, пише Reuters.

"Однак атаки 17 та 28 листопада завдали значних збитків, що ускладнює ситуацію та підвищує ризик тривалих відключень і перебоїв електроенергії в розпал зими. Температура вже коливається близько 0 градусів за Цельсієм", - пише агентство.

Один із представників енергогалузі заявив, що попри труднощі, Україна здатна впоратися з майбутніми викликами.

Нагадаємо:

Унаслідок масованої ракетно-дронової атаки вночі та вранці 28 листопада були пошкоджені енергооб’єкти у кількох регіонах.

"Укренерго" прогнозувало, що екстрені відключення будуть тривати до 20:00.

В четвер, 28 листопада, Росія вдарила по об’єктах енергетичної інфраструктури у низці регіонів України.