Последние ракетные атаки РФ повысили риск длительных отключений света зимой – Reuters

Последние ракетные атаки РФ 17 и 28 ноября по энергетике Украины повысили риск длительных отключений в разгар зимы.

Об этом сообщает агентство Reuters.

Агентство напоминает, что РФ нанесла второй масштабный удар по энергетической инфраструктуре Украины в этом месяце в четверг, вызвав серьезные отключения электроэнергии по всей стране.

После двух волн атак ситуация с украинской энергосетью значительно ухудшилась в критический момент войны, пишет Reuters.

«Однако атаки 17 и 28 ноября нанесли значительный ущерб, что усложняет ситуацию и повышает риск длительных отключений и перебоев электроэнергии в разгар зимы. Температура уже колеблется около 0 градусов по Цельсию», - пишет агентство.

Один из представителей энергоотрасли заявил, что несмотря на трудности, Украина способна справиться с будущими вызовами.

Напомним:

В результате массированной ракетно-дроновой атаки ночью и утром 28 ноября были повреждены энергообъекты в нескольких регионах.

"Укрэнерго" прогнозировало , что экстренные отключения будут продолжаться до 20:00.

В четверг, 28 ноября, Россия ударила по объектам энергетической инфраструктуры в ряде регионов Украины.