ОАЕ після Кувейту почали скорочувати видобуток нафти

Об'єднані Арабські Емірати слід за Кувейтом почали скорочувати видобуток нафти на тлі майже повного закриття ключової Ормузької протоки. Це відгукується на енергетичних ринках і впливає на світову пропозицію.

Про це повідомляє агентство Bloomberg.

Abu Dhabi National Oil Co. заявила, що "керує рівнями видобутку на офшорних родовищах, щоб врахувати потреби зі зберігання", не наводячи деталей.

Війна на Близькому Сході практично закрила Ормузьку протоку — вузький шлях, що з'єднує Перську затоку з відкритими морями, — для морського руху після іранських погроз судноплавству.

Це заблокувало експорт із провідного у світі регіону з видобутку нафти й допомогло підняти ціни в Лондоні до найвищого закриття більш ніж за два роки — майже 93 долари за барель. Це змушує споживачів шукати альтернативи й загрожує розкрутити світову інфляцію.

За словами людини, яка безпосередньо знає план, скорочення в Кувейті почалося приблизно зі 100 тисяч барелів на добу станом на ранню суботу і, як очікується, майже потроїться в неділю. Далі можливі поступові додаткові скорочення — залежно від рівнів запасів і статусу Ормузької протоки. Співрозмовник попросив не називати його імені, оскільки деталі приватні.

ОАЕ, які в січні видобували понад 3,5 млн барелів на добу як третій за величиною виробник ОПЕК, використовують експортні потужності, що обходять Ормузьку протоку, а також міжнародні сховища, щоб підтримати поставки на світові ринки.

Adnoc експлуатує трубопровід потужністю 1,5 млн барелів на добу до Фуджейри на узбережжі ОАЕ, щоб оминати протоку. В компанії заявили, що наземні операції тривають у штатному режимі.

Скорочення двох членів ОПЕК відбуваються після серії обмежень у регіоні. Ірак раніше цього тижня почав стримувати видобуток, коли резервуари зі зберігання стали заповнюватися.

Саудівська Аравія зупинила найбільший нафтопереробний завод, а Катар закрив найбільший у світі експортний завод скрапленого газу після атак дронів.\

Нагадаємо:

Кувейтська нафтова корпорація Kuwait Petroleum Corporation почала скорочувати видобуток нафти й оголосила форс-мажор. Це доповнило попередні скорочення нафти й газу в Іраку та Катарі, оскільки війна США з Іраном уже восьмий день поспіль блокує відвантаження з Близького Сходу.