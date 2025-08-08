Крупнейший покупатель российской нефти в Индии может сменить поставщиков из-за давления США

Reliance Industries, владелец крупнейшего в мире нефтеперерабатывающего комплекса в индийском Джамнагаре, может отказаться от российской нефти.

Об этом пишет Reuters.

Reliance Industries может вернуться к своим традиционным поставщикам нефти с Ближнего Востока, если Индия пойдет на уступки требованиям президента США Дональда Трампа и сократит импорт российской нефти.

Крупнейший покупатель нефти в стране - Reliance - владеет крупнейшим в мире нефтеперерабатывающим комплексом в Джамнагаре, штат Гуджарат, способным перерабатывать около 1,4 млн баррелей в день.

"Если Reliance прекратит покупать российскую нефть, скорее всего, они обратятся к поставщикам с Ближнего Востока из-за географической близости. Позитив в том, что ОПЕК сейчас увеличивает добычу, сворачивая добровольные сокращения", - заявил старший аналитик LSEG Ан Фам.

Компания отказалась комментировать ситуацию, но эксперты отмечают, что Reliance имеет гибкость и опыт, чтобы быстро вернуться к схемам закупок, которые действовали до войны в Украине.

Государственные НПЗ Индии приостановили закупки российской нефти в конце июля, тогда как Reliance продолжает импортировать сырье по контракту с "Роснефтью" на 500 тыс. баррелей в сутки, заключенному в прошлом году.

Тем временем администрация Трампа объявила о дополнительных 25% пошлин на импорт из Индии, что может поднять некоторые тарифы до 50%. Это решение принято из-за отказа Нью-Дели сократить импорт российской нефти, которая в первой половине 2025 года составляла 35% поставок страны.

Напомним:

Нефтеперерабатывающий завод Nayara Energy в Индии, который в прошлом месяце попал под санкции Европейского Союза, обратился к правительству с просьбой помочь в решении проблемы с транспортировкой топлива.

Индийские акции упали после возобновления президентом США Дональдом Трампом угроз о введении жестких пошлин на товары из Индии из-за закупок российской нефти.